Есть решение! Столешница под кухонным окном
Для публикации Houzz.ru отобрал самые интересные фотографии различных реальных проектов кухонь, в которых по разным причинам столешница либо установлена вместо подоконника, либо к подоконнику пристроены различные столы и шкафы. Смотрим!
Самая распространенная причина использования площади под окном - нехватка пространства. К счастью, квартиры с маленькими кухнями обычно заселены не густо, и жителей малометражек вполне может устроить одно из предложений дизайнеров портала.
Стойка с изгибом
Планировка кухни не всегда позволяет разместить в ней полноценный обеденный стол. Компактная столешница у окна может быть и асимметричной формы, заменяя традиционный стол.
Перпендикулярно окну
Рабочая поверхность может быть расположена торцом, на границе с гостиной.
От края до края
Глубокие подоконники позволяют увеличить место для хранения. Там можно держать мелкую бытовую технику, заварочный чайник или просто поставить цветы и пару фотографий в рамках.
Перетекание
Если позволяет ширина кухни, можно сделать глубокую столешницу у окна. Получится функциональное место для готовки и обедов, которое также может выполнять роль письменного стола — для тех, кто часто работает из дома.
Микроскопическая
Если места на кухне совсем мало, можно установить под окном узкие шкафчики для хранения, закрепив над ними столешницу уменьшенной глубины.
На два окна
В этом проекте кухня, расположенная вдоль двух окон, получила дополнительные удобные поверхности. Столешницу рядом с обеденной зоной можно использовать вместо сервировочного столика.
Смеситель в углу
Если монтировать его строго у окна, могут возникнуть проблемы с открыванием створок. Обратите внимание, как изящно решили это вопрос дизайнеры: поставили смеситель в крайней точке мойки, почти у оконного откоса.
Очень толстые стены
Только в этом случае брызги из раковины не будут долетать до стекла. Убирать или переносить радиатор под окном для установки столешницы не нужно — достаточно установить декоративные экраны или прорезать отверстия в рабочей поверхности.
Ближе к свету
Когда для кухонных фасадов выбраны темные тона, пространству требуется больше света. Чтобы не использовать искусственное освещение в дневное время, логичнее разместить рабочую область у окна.
Полуостров у окна
Если вы любите готовить всей семьей, нужна большая рабочая поверхность — так вы не будете мешать друг другу и толкаться локтями. Кухня с удлиненной столешницей под окном, как на фото, будет практичным решением.
Иллюминация
Для освещения в вечернее время зону окна можно дополнить декоративными светильниками.
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