Есть решение! Столешница под кухонным окном

Самая распространенная причина использования площади под окном - нехватка пространства. К счастью, квартиры с маленькими кухнями обычно заселены не густо, и жителей малометражек вполне может устроить одно из предложений дизайнеров портала.

Стойка с изгибом

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Планировка кухни не всегда позволяет разместить в ней полноценный обеденный стол. Компактная столешница у окна может быть и асимметричной формы, заменяя традиционный стол.

Перпендикулярно окну

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Рабочая поверхность может быть расположена торцом, на границе с гостиной.

От края до края

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Глубокие подоконники позволяют увеличить место для хранения. Там можно держать мелкую бытовую технику, заварочный чайник или просто поставить цветы и пару фотографий в рамках.

Перетекание

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если позволяет ширина кухни, можно сделать глубокую столешницу у окна. Получится функциональное место для готовки и обедов, которое также может выполнять роль письменного стола — для тех, кто часто работает из дома.

Микроскопическая

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если места на кухне совсем мало, можно установить под окном узкие шкафчики для хранения, закрепив над ними столешницу уменьшенной глубины.

На два окна

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В этом проекте кухня, расположенная вдоль двух окон, получила дополнительные удобные поверхности. Столешницу рядом с обеденной зоной можно использовать вместо сервировочного столика.

Смеситель в углу

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если монтировать его строго у окна, могут возникнуть проблемы с открыванием створок. Обратите внимание, как изящно решили это вопрос дизайнеры: поставили смеситель в крайней точке мойки, почти у оконного откоса.

Очень толстые стены

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Только в этом случае брызги из раковины не будут долетать до стекла. Убирать или переносить радиатор под окном для установки столешницы не нужно — достаточно установить декоративные экраны или прорезать отверстия в рабочей поверхности.

Ближе к свету

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Когда для кухонных фасадов выбраны темные тона, пространству требуется больше света. Чтобы не использовать искусственное освещение в дневное время, логичнее разместить рабочую область у окна.

Полуостров у окна

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Если вы любите готовить всей семьей, нужна большая рабочая поверхность — так вы не будете мешать друг другу и толкаться локтями. Кухня с удлиненной столешницей под окном, как на фото, будет практичным решением.

Иллюминация

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для освещения в вечернее время зону окна можно дополнить декоративными светильниками.