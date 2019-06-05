Инновации IKEA: спорт, запахи, игры и ткани

Результат - использование новых материалов, возможности для занятий спортом в домашних условиях, удобные решения для хранения вещей и создание ароматов для дома.

IKEA и Аdidas – тренируйся дома

Многие люди не могут найти время для посещения тренажерных залов, не каждый может стать членом спортивного клуба и не у всех есть возможность создать дома спортивный зал. IKEA вместе с компанией Аdidas старается придумать новые решения, которые позволяют людям, особенно мамам с маленькими детьми, оставаться активными не выходя из дома и использовать ограниченное пространство дома, не нарушать покой соседей и домочадцев, сделать тренировку более веселой и вдохновить детей на участие в ней.

Первые изделия совместного производства будут представлены в 2021 году.

IKEA и LEGO – играй со своими детьми

Игра важна для благополучия как детей, так и взрослых. LEGO Grupp и IKEA пытаются вместе найти решения, которые стимулируют совместные игры. В результате партнерства компании надеются повысить интерес к общим играм взрослых и детей, оставляя достаточно места и для остальных повседневных дел.

По итогам сотрудничества IKEA и LEGO будут созданы новые возможности для игр и хранения кубиков, которые поступят в продажу начиная с 2020 года.

IKEA и H&M – дерево как альтернатива хлопку

В IKEA очень любят хлопок, но производство не сможет в будущем удовлетворить мировой спрос на хлопковое волокно – поэтому важно уже сейчас подумать о возможных альтернативах. Чтобы уменьшить зависимость от хлопкового волокна и ускорить создание альтернативных материалов, компания IKEA вместе с H&M и инноватором Ларсом Стигссоном создали совместное предприятие TreeToTextile. Целью предприятия является разработка и создание нового типа волокна на основе целлюлозы, которое можно использовать для производства постельного белья, штор и набивочного материала.

IKEA и Byredo – невидимый дизайн