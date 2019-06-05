Инновации IKEA: спорт, запахи, игры и ткани

Чтобы найти лучшие решения для домашнего интерьера, IKEA начала сотрудничать со всемирно известными брендами LEGO, Adidas, H&M и Byredo.
Результат - использование новых материалов, возможности для занятий спортом в домашних условиях, удобные решения для хранения вещей и создание ароматов для дома.
IKEA и Аdidas – тренируйся дома
Многие люди не могут найти время для посещения тренажерных залов, не каждый может стать членом спортивного клуба и не у всех есть возможность создать дома спортивный зал. IKEA вместе с компанией Аdidas старается придумать новые решения, которые позволяют людям, особенно мамам с маленькими детьми, оставаться активными не выходя из дома и использовать ограниченное пространство дома, не нарушать покой соседей и домочадцев, сделать тренировку более веселой и вдохновить детей на участие в ней.
Первые изделия совместного производства будут представлены в 2021 году.
IKEA и LEGO – играй со своими детьми
Игра важна для благополучия как детей, так и взрослых. LEGO Grupp и IKEA пытаются вместе найти решения, которые стимулируют совместные игры. В результате партнерства компании надеются повысить интерес к общим играм взрослых и детей, оставляя достаточно места и для остальных повседневных дел.
По итогам сотрудничества IKEA и LEGO будут созданы новые возможности для игр и хранения кубиков, которые поступят в продажу начиная с 2020 года.
IKEA и H&M – дерево как альтернатива хлопку
В IKEA очень любят хлопок, но производство не сможет в будущем удовлетворить мировой спрос на хлопковое волокно – поэтому важно уже сейчас подумать о возможных альтернативах. Чтобы уменьшить зависимость от хлопкового волокна и ускорить создание альтернативных материалов, компания IKEA вместе с H&M и инноватором Ларсом Стигссоном создали совместное предприятие TreeToTextile. Целью предприятия является разработка и создание нового типа волокна на основе целлюлозы, которое можно использовать для производства постельного белья, штор и набивочного материала.
IKEA и Byredo – невидимый дизайн
К сожалению мы очень редко задумываемся, какую роль в нашей жизни играют запахи, особенно в воспоминаниях, которые они вызывают. IKEA в сотрудничестве с парфюмерной фирмой Byredo изучает невидимый дизайн и старается найти решения для привлечения в наш дом ароматов. Уже есть концепция из тринадцати запахов, которые делятся на три группы – цветочный, древесный и свежий. Поскольку запахи играют в доме важную роль, важно обеспечить ценовую доступность высококачественных ароматов. Коллекция ароматов для дома OSYNLIG поступит в продажу в 2020 году.