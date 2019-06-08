Галерея: квартира у Центрального рынка, в которой все еще живут античные богини

Любят у нас создавать дворцовые интерьеры в панельных домах. Причем любят, чтобы все было из самых что ни на есть высококачественных отделочных материалов: если обои, то тисненые, а то и шелковые, если шторы - то непременно сшитые на заказ, в пышную сборку и увенчанные ламбрекенами, если мебель, то обязательно на гнутых ножках и со стеганой бархатной обивкой, если картины - то в массивных золотых рамах, если люстры - то хрустальные да с подвесками. Ну а если на стене в гостиной модные в этом сезоне фотообои, то уж с арками и двумя античными богинями одинаковыми с лица и выше человеческого роста. Не поленитесь, посмотрите галерею, получите удовольствие!