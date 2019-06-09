Фото: пьяный водитель мопеда врезался в легковушку

В ночь на воскресенье в волости Пыльтсамаа пьяный водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Скорая помощь доставила его в больницу, передает Postimees.
ДТП произошло в 0:06 на 145-м километре шоссе Таллинн-Тарту, где 52-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения отклонился на мопеде Romet Motors на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем Škoda Superb.
Машиной Škoda Superb управляла 19-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя мопеда