Вс, 9.06.2019
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  • Фото: пьяный водитель мопеда врезался в легковушку

Фото: пьяный водитель мопеда врезался в легковушку

В ночь на воскресенье в волости Пыльтсамаа пьяный водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Скорая помощь доставила его в больницу, передает Postimees.

ДТП произошло в 0:06 на 145-м километре шоссе Таллинн-Тарту, где 52-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения отклонился на мопеде Romet Motors на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем Škoda Superb.

Машиной Škoda Superb управляла 19-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя мопеда

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