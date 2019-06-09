Фото: пограничники встретили в Финском заливе трехголовое морское чудище. Змей Горыныч приплыл из России

Как рассказала береговая охрана Финляндии, утром она получила сигнал о неопознанном судне к юго-востоку от Хаапасаари в Финском заливе, и патрульный катер в рабочем порядке отправился идентифицировать объект, который находился в непосредственной близости от границы. Каково же было их удивление, когда из тумана сначала показалась одна драконья голова, а потом еще две, передает портал "Фонтанка".

«Когда патруль рассказал о приближающемся из туманного моря трехголовом монстре, полевому руководителю потребовались доказательства», – пишет береговая охрана на своей странице в Facebook. В подтверждение своих слов стражи границы сделали фото.

Между тем монстр повернулся спиной к финским пограничникам, показав свой экипаж из семи человек. Под угрожающей оболочкой была 10-12-метровая российская яхта.

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», – говорит полевой руководитель Береговой охраны Ярмо Хяккинен. В комментарии Ilta-Sanomat он признался, что он встречал, например, и плавучие сауны, но столь необычное судно – первый случай в его практике.