Делайте покупки заранее: в канун Иванова дня магазины Rimi закроются раньше обычного

«Мы стремимся к тому, чтобы в главные праздники продуктовые магазины были совсем закрыты или работали меньше обычного», - заявил руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. - Для нас важно предоставить заинтересованным работникам возможность провести праздник с близкими людьми. Rimi желает быть максимально гибким работодателем и учитывать потребности персонала. К тому же перед праздниками наши работники могут затовариваться в своих магазинах со скидкой».

«Люди в Эстонии привыкли ходить за покупками в последний момент, особенно в канун очередного праздника, о чем свидетельствуют длинные очереди и огромная нагрузка на продавцов до позднего вечера. В других странах Европы уже много десятилетий большинство магазинов закрываются на праздники, и население там привыкло совершать покупки заблаговременно, - отметил Вайдо Падумяэ. - У нас еще только начинается внедрение такой системы, и я надеюсь, что клиенты отнесутся к данному решению с пониманием. Сейчас продуктовые магазины в Эстонии работают допоздна и даже когда мы закроемся в канун Иванова дня в 20:00, то к этому времени все желающие наверняка успеют приобрести все нужное. Мы также решили открыть свои магазины 24 июня утром позднее обычного».