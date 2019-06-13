Обосновавшийся в Нарве англичанин: «Нарва – город, у которого есть будущее!»

- Роберт, расскажите немного о себе. Откуда вы приехали, и почему, именно, в Нарву?

- Я родился в Англии и прожил, практически, всю свою жизнь в Лондоне. В этом году мне исполняется 80 лет. Я всегда хотел пожить в какой-нибудь другой стране. Очень долгое время мечтал об Италии. Однако жизнь делает свои выборы за тебя. Я слишком оброс друзьями c бизнес-связями в Британии, поэтому и не мог переехать. Сейчас я выхожу на финишную прямую своей жизни, а именно так я и воспринимаю свои 80 лет, и я все-таки решил переехать куда-то за рубеж. Просматривая новости, я узнал, что Нарва является самым русскоговорящим городом в Европе. Меня это очень заинтересовало. Первый раз я приехал сюда в 2015 году, а в 2017-м решил здесь остаться, и вот уже два года я живу в Нарве. Мне здесь очень интересно. Я очень люблю ходить в Языковую школу Likool, где я преподаю английский язык. Я считаю, что это языковое направление надо всячески развивать. Если бы сюда приезжали студенты из Америки и России, они могли бы учиться по партнерской системе. Мне это крайне интересно. Я думаю, что в дальнейшем будет развиваться, как Нарва, так и Россия. Нарва, по сути, находится на границе Европы и России, именно поэтому она станет центром, объединяющим две страны.

- Как у Вас самого с эстонским и русским языками?

- Моего эстонского, практически, не существует, а мой русский достаточно скромен, но я над этим работаю.

- И все-таки, почему Нарва, а ни какой-нибудь другой город?

- Я могу это объяснить. Я родился и вырос в небольшом городе Реддитч, население которого составляет около 16 000 человек, так что это заложено в моей природе - любить маленькие города. Много лет назад мой брат спросил меня: «Когда ты собираешься уйти на пенсию и уехать в сельскую местность?» На что я ответил: «Никогда!» Я никогда не уйду на пенсию, потому что я воспринимаю свою жизнь, как работу. Не какую-то тяжелую работу, а как вещи, которые ты делаешь, и тебе нравится это делать. В Нарве я делаю достаточно много. Я снимаю шляпу перед жителями Нарвы, потому что они настолько милые, настолько вежливые, и мне очень нравится здесь жить.

- Англия – родина футбола и рок-н-ролла. Вам это как-то передалось по жизни? И чем вы занимаетесь в свободное время в нашем городе?