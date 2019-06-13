Обосновавшийся в Нарве англичанин: «Нарва – город, у которого есть будущее!»

Если вчера читатели портала Rus.Postimees познакомились с россиянином, который переехали жить и работать в Нарву, то сегодня мы хотим вам представить почти 80-летнего Роберт Аспиндэйла, преехавший жить и работать в Нарву из Англии.
- Роберт, расскажите немного о себе. Откуда вы приехали, и почему, именно, в Нарву?
- Я родился в Англии и прожил, практически, всю свою жизнь в Лондоне. В этом году мне исполняется 80 лет. Я всегда хотел пожить в какой-нибудь другой стране. Очень долгое время мечтал об Италии. Однако жизнь делает свои выборы за тебя. Я слишком оброс друзьями c бизнес-связями в Британии, поэтому и не мог переехать. Сейчас я выхожу на финишную прямую своей жизни, а именно так я и воспринимаю свои 80 лет, и я все-таки решил переехать куда-то за рубеж. Просматривая новости, я узнал, что Нарва является самым русскоговорящим городом в Европе. Меня это очень заинтересовало. Первый раз я приехал сюда в 2015 году, а в 2017-м решил здесь остаться, и вот уже два года я живу в Нарве. Мне здесь очень интересно. Я очень люблю ходить в Языковую школу Likool, где я преподаю английский язык. Я считаю, что это языковое направление надо всячески развивать. Если бы сюда приезжали студенты из Америки и России, они могли бы учиться по партнерской системе. Мне это крайне интересно. Я думаю, что в дальнейшем будет развиваться, как Нарва, так и Россия. Нарва, по сути, находится на границе Европы и России, именно поэтому она станет центром, объединяющим две страны.
- Как у Вас самого с эстонским и русским языками?
- Моего эстонского, практически, не существует, а мой русский достаточно скромен, но я над этим работаю.
- И все-таки, почему Нарва, а ни какой-нибудь другой город?
- Я могу это объяснить. Я родился и вырос в небольшом городе Реддитч, население которого составляет около 16 000 человек, так что это заложено в моей природе - любить маленькие города. Много лет назад мой брат спросил меня: «Когда ты собираешься уйти на пенсию и уехать в сельскую местность?» На что я ответил: «Никогда!» Я никогда не уйду на пенсию, потому что я воспринимаю свою жизнь, как работу. Не какую-то тяжелую работу, а как вещи, которые ты делаешь, и тебе нравится это делать. В Нарве я делаю достаточно много. Я снимаю шляпу перед жителями Нарвы, потому что они настолько милые, настолько вежливые, и мне очень нравится здесь жить.
- Англия – родина футбола и рок-н-ролла. Вам это как-то передалось по жизни? И чем вы занимаетесь в свободное время в нашем городе?
- Я никогда особо не любил футбол и рок-н-ролл. Моей основной страстью всегда были книги. Я очень люблю читать. Второй моей страстью является русский язык. Мне крайне нравится его учить с моим преподавателем Татьяной. Я очень стараюсь, потому что мне ни каким образом не хочется ее подвести. Также я вижу в своем преподавании здесь английского что-то такое, к чему обычно стремятся люди в моем возрасте. Например, в Лондоне есть очень много людей, которые стараются как-то реализовать себя на пенсии. Они проводят какие-то благотворительные мероприятия, а мне интереснее делать что-то с оттенком приключения. Это именно то, что я сейчас испытываю в Нарве.
- К вам уже приезжали в гости ваши родственники, друзья?
- Еще нет, но они все приглашены. Существует определенный стереотип, люди любят думать, мол, я куплю какое-нибудь место, например, в Испании, какой-нибудь особняк, и мои друзья будут приезжать ко мне туда. Но на практике это случается достаточно редко. Самой главной частью своей нынешней жизни я могу назвать друзей, которых нахожу там, где живу. Нарва – это очень хорошее место для того, чтобы обрести новых друзей.
- Вы уже купили квартиру в Нарве?
- Я снимаю жилье на улице Харидусе. Мне там очень нравится. Какое-то время я думал о том, чтобы купить квартиру, но сейчас я отказался от этой идеи, потому что меня все устраивает.
- Вы упомянули книги. Кто из русских писателей вам ближе всего?
- В первую очередь среди романистов мне нравится Достоевский. Я очень хочу посетить его квартиру в Санкт-Петербурге и побывать в его музее. Далее, это - Толстой, Тургенев, Чехов. Я очень люблю их читать. Помимо этого, в свое время, я увлекся философией русского космизма, в частности, трудами Фёдорова, которого можно назвать учеником Циалковского, по сути, отца российской космической индустрии. Мне очень нравится российская философия, и я хотел бы в нее еще больше углубиться.
- Как вам нарвский сервис?
- Сервис, можно сказать, такой же, как и везде.
- А какое впечатление на вас произвели наши девушки, женщины?
- Я всегда рад компании местных девушек и женщин. У меня много друзей среди них.
- А как вам эстонское пиво?
- Я попробовал достаточно много местного пива. Я просто хожу в магазин, но не сильно смотрю на этикетку. То, что я здесь покупал, мне нравится. Тоже самое могу сказать насчет еды. Она обыкновенная и устраивает меня.
- Очень часто мы, нарвитяне, говорим про Нарву – она такая-рассякая! Научите, посоветуйте, что ли, как нам любить свой родной город?
- Нарва прекрасна в своем климате! Нарва прекрасна по своей природе! Нарва прекрасна по своей истории! Нарва – город, у которого есть будущее!