В новом торговом центре Таллинна откроется финская прикладная школа

После подписания договора о сотрудничестве директор и ректор школы Теэму Кокко заявил, что так как они уже годами сотрудничают с эстонским гостиничным, ресторанным и туристическим секторами, то теперь стоит сделать шаг вперед и основать в Таллинне прикладную школу в соответствии с законодательством Эстонии.