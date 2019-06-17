В новом торговом центре Таллинна откроется финская прикладная школа

В почти готовое здание торгово-развлекательного комплекса Порто Франко въедет Финская прикладная школа Хаага-Хелиа, где смогут учиться четыреста человек.
После подписания договора о сотрудничестве директор и ректор школы Теэму Кокко заявил, что так как они уже годами сотрудничают с эстонским гостиничным, ресторанным и туристическим секторами, то теперь стоит сделать шаг вперед и основать в Таллинне прикладную школу в соответствии с законодательством Эстонии.
Учебная программа школы Хаага-Хелиа предлагает направления в гостиничной, ресторанной и туристической индустриях. Учеба будет проходить на английском языке, основной целевой группой являются иностранные студенты. Полный комплект насчитывает триста-четыреста студентов.
Школа переедет в Порто Франко осенью 2020 года и займет помещение площадью 855 квадратных метров.
Хаага-Хелиа – учебное заведение в Финляндии, предлагающее прикладное высшее образование с бизнес-уклоном. На сегодняшний день в нем учатся примерно 10 500 студентов и работают свыше 630 преподавателей.