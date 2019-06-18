Вт, 18.06.2019
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  • «Спасибо, Марина!»: полиция поблагодарила жительницу Силламяэ на бдительность на мосту

«Спасибо, Марина!»: полиция поблагодарила жительницу Силламяэ на бдительность на мосту

Мать и ребенок.

ФОТО: panthermedia.net / Aliaksei Verasovich

Сегодня утром по номеру 112 позвонила Марина из Силламяэ, которая по дороге на работу заметила маленького мальчика, стоявшего на мосту. Ребенок смотрел через ограждения на текущую воду, и была опасность, что он упадет в водоем. Марина оказалась в том месте в нужный момент: ей удалось схватить малыша и тем самым уберечь его от беды, сообщает Нарвский отдел полиции на своей странице в Facebook.

Женщина сообщила о произошедшем в полицию, на место был отправлен патруль, который принялся устанавливать личность мальчика. Несколько минут спустя в полицию позвонила мать шестилетнего малыша, которая по дороге в детский сад потеряла его из виду, и он убежал в неизвестном направлении. Женщина пыталась самостоятельно найти сына, но когда поняла, что ситуация серьезная, обратилась за помощью к стражам порядка. К счастью, в тот момент патруль был уже с мальчиком, и сразу было ясно, что эти два случая связаны между собой.

Полицейские отвезли мальчика к матери. Ребенок даже не успел испугаться: он с восторгом осматривал полицейскую машину и общался сотрудниками полиции.

«Ребенок не может предвидеть опасность и достаточно лишь моргнуть глазом или проявить секундную невнимательность, чтобы что-то произошло. Заботьтесь и замечайте ребенка, который нуждается в помощи! Марина, спасибо, что заметила и уберегла от беды», - поблагодарил Нарвский отдел полиции в соцсетях.

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