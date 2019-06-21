Полиция: жителям и гостям столицы не стоит беспокоиться за свою безопасность

«У полиции нет оснований считать, что речь идет о человеке, который может в любой момент открыть в городе стрельбу», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

По его словам, на улицы выведены усиленные полицейские патрули, чтобы как можно скорее задержать злоумышленника. Одновременно полиция просматривает видеозаписи камер наблюдения в окрестностях, поскольку преступник, как предполагается, покинул место происшествия пешком.

По данным прокуратуры, первоначальные сведения о происшествии указывают на то, что между таксистами и стрелявшим не было конфликта. Это означает, что вооруженный преступник просто подошел к таксистам и нажал на спусковой крючок. Полиция выясняет возможные мотивы действий стрелявшего, сообщили в прокуратуре.

В Таллинне продолжается крупномасштабная полицейская операция по поимке человека, который около трех часов ночи в пятницу открыл огонь по двум таксистам в районе Пыхья-Таллинн на улице Теллискиви.

Об этом сообщил руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Янек Лааневяли, по словам которого, раненных таксистов доставили в больницу. Один из них, 32-летний мужчина, скончался от полученных ранений. Второй находится в крайне тяжелом состоянии.

Лааневяли сказал, что часть улицы Теллискиви для движения будет закрыта, скорее всего, на протяжении всего дня.

«К проведению полицейской операции привлечены значительные силы, которые работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства несчастья. Большое количество сотрудников полиции обследует окрестности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее задержать стрелявшего», - сказал оперативный дежурный.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Как только подозреваемый будет задержан, прокуратура подаст ходатайство о его аресте», - сообщила Пяртлас.