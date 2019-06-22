Хелир-Валдор Сеэдер о решении Госсуда об однополых браках: суд узурпировал власть

Глава парламентской партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер, комментируя решение Госсуда, признавшего антиконституционной и недействительной часть Закона об иностранцах, запрещающей выдачу временного вида на жительство в Эстонии одному из партнеров однополой семьи, заявил, что невозможно принять ситуацию, когда концепция эстонской семьи будет пересмотрена на основе практики другого государства.
По мнению Сеэдера, можно утверждать, что судебная система захватила слишком много власти и, по существу, взяла на себя роль законодательной власти, Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
"Госсуд установил, что Эстония должна относится к однополым парам, зарегистрировавшим брак за границей, как к парам, которые оформили свой союз в Эстонии. Госсуд заявляет, что Закон об иностранцах - неконституционный. Задача Рийгикогу - разработка законов. Такие решения (суда) ставят под угрозу баланс между законодательной и судебной властью", - уверен Сеэдер.