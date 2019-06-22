Хелир-Валдор Сеэдер о решении Госсуда об однополых браках: суд узурпировал власть

По мнению Сеэдера, можно утверждать, что судебная система захватила слишком много власти и, по существу, взяла на себя роль законодательной власти, Рийгикогу, пишет rus.err.ee.

"Госсуд установил, что Эстония должна относится к однополым парам, зарегистрировавшим брак за границей, как к парам, которые оформили свой союз в Эстонии. Госсуд заявляет, что Закон об иностранцах - неконституционный. Задача Рийгикогу - разработка законов. Такие решения (суда) ставят под угрозу баланс между законодательной и судебной властью", - уверен Сеэдер.