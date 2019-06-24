Пн, 24.06.2019
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  • Пожар в многоквартирном доме: спасатели помогли человеку выбраться из горящей квартиры

Пожар в многоквартирном доме: спасатели помогли человеку выбраться из горящей квартиры

Фото иллюстративное.

ФОТО: Vladislav Musakko

В деревне Ухтна волости Раквере спасатели в воскресенье вечером помогли человеку выбраться из горящей квартиры, сообщил Спасательный департамент.

В 22.14 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, в квартире горела большая комната и огонь успел достичь пола. Находившегося в квартире мужчину передали скорой помощи.

На место отправили спасателей из команд Кунда, Раквере и Вяйке-Маарья, оперативного дежурного и медиков. Спасатели ликвидировали пожар к 23.22.

Причины пожара выяснится в ходе расследования.

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