Пожар в многоквартирном доме: спасатели помогли человеку выбраться из горящей квартиры

В 22.14 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, в квартире горела большая комната и огонь успел достичь пола. Находившегося в квартире мужчину передали скорой помощи.

На место отправили спасателей из команд Кунда, Раквере и Вяйке-Маарья, оперативного дежурного и медиков. Спасатели ликвидировали пожар к 23.22.