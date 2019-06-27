Фото: яркие радостные краски рядного дома в Нымме

Пятикомнатный бокс площадью 184 м2 находится в рядном доме, построенном в 1998 году. Вместе с подсобными помещениями он занимает более двухсот квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

В жилище с двумя отдельными входами две кухни, три туалета, две душевые и баня. Имеются несколько подсобных помещений, прачечная, а на чердаке на радость детям оборудована игровая комната. Во дворе есть песочница, веранда и маленький сад.

ФОТО: KV.EE

​Дизайн интерьера пытались выдержать в скандинавском стиле, но использованные яркие краски для отделки стен, хотя и сочетаются с обоями бренда Skandinaavia, создают более южную и теплую атмосферу.