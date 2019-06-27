Чт, 27.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар

Фото: яркие радостные краски рядного дома в Нымме

ФОТО: KV.EE

Под ныммескими соснами ждет покупателя симпатичный рядный бокс, пишет Kodustiil.

Пятикомнатный бокс площадью 184 м2 находится в рядном доме, построенном в 1998 году. Вместе с подсобными помещениями он занимает более двухсот квадратных метров. 

ФОТО: KV.EE

В жилище с двумя отдельными входами две кухни, три туалета, две душевые и баня. Имеются несколько подсобных помещений, прачечная, а на чердаке на радость детям оборудована игровая комната. Во дворе есть песочница, веранда и маленький сад. 

ФОТО: KV.EE

​Дизайн интерьера пытались выдержать в скандинавском стиле, но использованные яркие краски для отделки стен, хотя и сочетаются с обоями бренда Skandinaavia, создают более южную и теплую атмосферу. 

Если вам показалось, что это объявление представляет для вас и вашей семьи интерес, ознакомьтесь с подробностями на портале недвижимости KV.EE

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