Назло санкциям США: смартфоны Huawei P30 продаются почти в два раза быстрее предшественников

Как сообщил глава смартфонного подразделения Huawei Хэ Ган, продажи смартфонов P30 преодолели отметку в 10 миллионов штук всего за 85 дней с момент старта продаж, пишет ixbt.com . Для сравнения, у Huawei P20 на покорение той же отметки ушло на 62 дня больше. К слову, десятимиллионный рубеж был пройден еще 20 июня, так что к текущему моменту мировые продажи P30 подбираются уже к отметке 11 миллионов штук.

Напомним, ранее стало известно, что за 149 дней текущего года Huawei удалось реализовать 100 миллионов смартфонов. Для сравнения, в прошлом году та же отметка была достигнута лишь на 198 день. Так что несмотря на сложную мировую обстановку, Huawei планомерно наращивает объемы продаж, а санкции даже в какой-то мере помогают – особенно в Китае, где многие агитируют за поддержку своего производителя и покупку местных смартфонов вместо тех же iPhone.