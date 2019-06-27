Назло санкциям США: смартфоны Huawei P30 продаются почти в два раза быстрее предшественников

На выставке MWC 2019, которая в эти дни проходит в Шанхае, компания Huawei отчиталась о продажах смартфонов флагманской серии P30. Как оказалось, они продаются едва ли не в два раза быстрее моделей линейки P20 – и это при том, что в прошлом году правительство США не так активно вставляло палки в колеса китайской компании.
Как сообщил глава смартфонного подразделения Huawei Хэ Ган, продажи смартфонов P30 преодолели отметку в 10 миллионов штук всего за 85 дней с момент старта продаж, пишет ixbt.com. Для сравнения, у Huawei P20 на покорение той же отметки ушло на 62 дня больше. К слову, десятимиллионный рубеж был пройден еще 20 июня, так что к текущему моменту мировые продажи P30 подбираются уже к отметке 11 миллионов штук.
Напомним, ранее стало известно, что за 149 дней текущего года Huawei удалось реализовать 100 миллионов смартфонов. Для сравнения, в прошлом году та же отметка была достигнута лишь на 198 день. Так что несмотря на сложную мировую обстановку, Huawei планомерно наращивает объемы продаж, а санкции даже в какой-то мере помогают – особенно в Китае, где многие агитируют за поддержку своего производителя и покупку местных смартфонов вместо тех же iPhone.