Фото: обновленный интерьер съемной квартиры Дмитрия Шепелева

Первый вопрос, который возникает у читателей: зачем в съемной квартире делать большой ремонт. Но по сути – это всего лишь покраска и замена пола. Вся мебель, шкафы и стеллажи разборные, и Дмитрий сможет забрать их в новое жилье. Но сейчас он создал идеальные условия для себя и сына, а самое главное – им комфортно в такой обстановке.

ФОТО: Housechief / fashion-int.ru

Дмитрий надолго снял квартиру в тихом московском дворике в максимальной близости от детского сада сына. Теперь у ребенка есть своя комната, в которой он может заниматься, а у телеведущего, наконец, появилась отдельная спальня. Изменить интерьер Дмитрию Шепелеву помогли дизайнеры известной телепередачи. Основное требование нового владельца – это максимальная сдержанность и лаконичность. Должен был получиться настоящий брутальный дизайн холостяка в стиле лофт. Первое, от чего избавился Дмитрий – это навесные потолки, после демонтажа которых высота комнат стала 3,5 м. Прошло ощущение чего-то нависающего и давящего, появилось больше воздуха. Кроме того, строители убрали все конструкции из гипсокартона, а стены и потолок в каждой комнате зашили современным звукоизоляционным материалом.

ФОТО: Housechief / fashion-int.ru

При выборе мебели и отделки приоритет отдавался только экологически чистым материалам. Для стен использовали несколько оттенков серого, этот вариант вполне устроил Дмитрия. В гостиной центральное место занял роскошный диван, возле которого удачно разместился небольшой столик с покрытием из проклепанного металла в английском стиле. Пол в зоне отдыха украсил безворсовый ковер ручной работы, сотканный из овечьей шерсти. В качестве декора дизайнеры предложили настоящие мужские композиции из камыша и шиповника. Стены оформили яркими коллажами и картинами.

ФОТО: Housechief / fashion-int.ru

Дмитрий и Платон очень любят готовить и проводить необычные эксперименты с едой. Кухня является продолжением гостиной, ее решили не отгораживать, а соединить с общим пространством единой стилистикой и мебелью. Столешницы рабочей зоны и обеденного стола выполнены из искусственного камня, в тон были подобраны фасады мебели. В качестве украшения была выбрана люстра-паук с черными плафонами, подвешенными к потолку на разном расстоянии.