Видео: в Таллинне велосипедист промчался на красный свет между переходившими дорогу пешеходами

Вчера в Facebook-сообществе Liiklusinfo Tallinnas было опубликовано видео, на котором видно, как велосипедист грубо нарушает Закон о дорожном движении.
Установленный в автомобиле одного из участников движения видеорегистратор заснял, как на светофоре рядом с Певческим полем велосипедист на приличной скорости, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, проехал на приличной скорости мимо пешеходов, которые переходили дорогу.
Поскольку велосипед является транспортным средством, его водитель должен соблюдать Закон о дорожном движении.
No Comment...Опубликовано Renè Varrik Воскресенье, 30 июня 2019 г.