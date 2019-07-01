Видео: в Таллинне велосипедист промчался на красный свет между переходившими дорогу пешеходами

Установленный в автомобиле одного из участников движения видеорегистратор заснял, как на светофоре рядом с Певческим полем велосипедист на приличной скорости, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, проехал на приличной скорости мимо пешеходов, которые переходили дорогу.