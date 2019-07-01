Пн, 1.07.2019
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  • Видео: в Таллинне велосипедист промчался на красный свет между переходившими дорогу пешеходами

Видео: в Таллинне велосипедист промчался на красный свет между переходившими дорогу пешеходами

Нарушивший правила велосипедист.

ФОТО: Facebook

Вчера в Facebook-сообществе Liiklusinfo Tallinnas было опубликовано видео, на котором видно, как велосипедист грубо нарушает Закон о дорожном движении.

Установленный в автомобиле одного из участников движения видеорегистратор заснял, как на светофоре рядом с Певческим полем велосипедист на приличной скорости, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, проехал на приличной скорости мимо пешеходов, которые переходили дорогу.

Поскольку велосипед является транспортным средством, его водитель должен соблюдать Закон о дорожном движении.

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Опубликовано Renè Varrik Воскресенье, 30 июня 2019 г.

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