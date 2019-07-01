Итальянским клубам не до летнего отдыха

Защитник сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в «Интере».

33-летний футболист подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды). В мае уругваец объявил об уходе из испанского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Година в «Интере» составит 6,75 миллиона евро в год, он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини перешел в «Ювентус».

20-летний футболист заключил с туринским клубом соглашение, рассчитанное до концса сезона-2022/23 года. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В свою очередь, «Рома» объявила о покупке защитника бьянконери Леонардо Спинаццолы за 29,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего игрока с римлянами рассчитан на 4 года.

Пеллегрини в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Кальяри», за который сыграл в 16 матчах Серии А и сделал две результативные передачи.