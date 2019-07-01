Пн, 1.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Цены на эстонскую клубнику начали расти

Клубника. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Scanpix

Несмотря на то, что сезон отечественной клубники еще не закончился, период самых низких цен, как утверждают фермеры, уже позади.

На хуторе Рая в Харьюмаа килограмм клубники в понедельник стоил 4,2 евро. Хозяин хутора Гуннар Тярн считает, что цена достигла своего рекордно низкого уровня и теперь начнет расти. Причина повышения цен состоит в том, что ягоды подходят к концу, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

То, что цены на эстонскую клубнику будут расти, подтверждает и Кярт Кархунен с расположенного в Тартумаа хутора Леммату, которая не исключает, что в конце сезона они могут ненадолго упасть, но предсказать это сложно, потому что все зависит от внешнего вида и качества ягод.

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