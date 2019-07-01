Трех иностранцев выслали обратно в Россию

На понгранпукте в Нарве эстонские пограничники в минувшую пятницу выслали обратно в Россию одного гражданина России и двух граждан Белоруссии, сообщает Postimees.
28 июня на погранпункт Нарва-1 прибыли гражданин России 1969 года рождения и граждане Республики Беларусь 1994 и 1963 годов рождения, которые сообщили невнятные показания о целях своих путешествий и у которых отсутствовали нужные документы и достаточные денежные средства для въезда в страну.
На границе всем троим были оформлены запреты на въезд. Их отправили обратно в Россию.