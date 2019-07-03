Просто фото: дома, от фасадов которых захватывает дух

Глухой фасад

Один из фасадов этого австралийского дома практически без остекления. Но он не теряет выразительности за счет архетипической формы, игры оттенков на досках и графичного окна.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Белая гора

Со стороны улицы хорошо видно три из пяти открытых проемов в наклонной крыше. По замыслу японского архитектора, они призваны впустить окружающее дом пространство в интерьеры и наполнить комнаты светом и воздухом.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Игры с хаосом

В этом подмосковном поселке соседские дома создают визуальный хаос. Архитекторы сделали это декоративным приемом. Разная форма для каждого блока, разные материалы и разные способы облицовки создали оригинальные фасады частных домов. В доме на фото центральную часть обшили лиственницей. В блоке, где вход, серый кирпич напилили под углом 75 градусов, чтобы сформировать рельефный орнамент. Для левой части использовали красный кирпич, уложив элементы перпендикулярно, с заметным выступом.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Зеленые стены

В этом здании озеленили не только крышу, но и стены. Во влажном и жарком климате Сингапура растения хорошо растут и дают дополнительную защиту от солнца.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Дом с сосной

Для заказчика, который хотел получить современное жилье, архитекторы спроектировали дом строгой формы и почти с полным отсутствием декора, кроме высокой сосны, которая растет сквозь каменную оболочку дома и стала его визитной карточкой.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Дом по детскому рисунку

Пока родители с архитектором ломали головы над взрослыми чертежами, сыновья заказчиков нарисовали свой проект. Детский проект был немного доработан и после этого реализован в Мельбурне, Австралия.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru