Просто фото: дома, от фасадов которых захватывает дух

Игра фактур, форм и конструкций — портал Houzz собрал необычные фасады загородных домов из портфолио различных архитекторов.
Глухой фасад
Один из фасадов этого австралийского дома практически без остекления. Но он не теряет выразительности за счет архетипической формы, игры оттенков на досках и графичного окна.
Белая гора
Со стороны улицы хорошо видно три из пяти открытых проемов в наклонной крыше. По замыслу японского архитектора, они призваны впустить окружающее дом пространство в интерьеры и наполнить комнаты светом и воздухом.
Игры с хаосом
В этом подмосковном поселке соседские дома создают визуальный хаос. Архитекторы сделали это декоративным приемом. Разная форма для каждого блока, разные материалы и разные способы облицовки создали оригинальные фасады частных домов. В доме на фото центральную часть обшили лиственницей. В блоке, где вход, серый кирпич напилили под углом 75 градусов, чтобы сформировать рельефный орнамент. Для левой части использовали красный кирпич, уложив элементы перпендикулярно, с заметным выступом.
Зеленые стены
В этом здании озеленили не только крышу, но и стены. Во влажном и жарком климате Сингапура растения хорошо растут и дают дополнительную защиту от солнца.
Дом с сосной
Для заказчика, который хотел получить современное жилье, архитекторы спроектировали дом строгой формы и почти с полным отсутствием декора, кроме высокой сосны, которая растет сквозь каменную оболочку дома и стала его визитной карточкой.
Дом по детскому рисунку
Пока родители с архитектором ломали головы над взрослыми чертежами, сыновья заказчиков нарисовали свой проект. Детский проект был немного доработан и после этого реализован в Мельбурне, Австралия.
Еще пара десятков фотографий находятся ЗДЕСЬ.