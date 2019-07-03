Таави Рыйвас давал советы за 53 тысячи евро

Бывший премьер-министр, а ныне член Рийгикогу Таави Рыйвас в прошлом году продал свои консультационные услуги за 53 000 евро через свою фирму Inspiring Minds OÜ, пишет Postimees.
После всех вычитов чистая прибыль фирмы составила почти 30 тысяч евро. Также Рыйвас выплатил себе зарплату: 13 600 евро за год, то есть чуть более тысячи евро в месяц, следует из финансового отчета компании Inspiring Minds.
Какие советы и кому давал политик? Можно предположить, что большая часть дохода пришла от компании Shivom, которая занимается криптовалютой и персональной медициной. Год назад Рыйвас комментировал порталу Geenius, что он пытается помочь международным компаниям, в том числе Shivom. Тогда он сказал, что дает советы через свою консалтинговую фирму, однако не стал раскрывать подробности, какова цена его услуг.
Также Рыйвас входит в совет литовского стартапа Lympo. Предприятие надеется более рационально использвать данные о здоровье людей благодаря блокчейн-технологиям, их миссия – побудить людей вести более здоровые образ жизни и больше заниматься спортом.
Прошлой весной Рыйвас также вошел в руководство Центра развития Blockchain Centre Vilnius, который открылся в Литве.