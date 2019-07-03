Таави Рыйвас давал советы за 53 тысячи евро

После всех вычитов чистая прибыль фирмы составила почти 30 тысяч евро. Также Рыйвас выплатил себе зарплату: 13 600 евро за год, то есть чуть более тысячи евро в месяц, следует из финансового отчета компании Inspiring Minds.

Какие советы и кому давал политик? Можно предположить, что большая часть дохода пришла от компании Shivom, которая занимается криптовалютой и персональной медициной. Год назад Рыйвас комментировал порталу Geenius, что он пытается помочь международным компаниям, в том числе Shivom. Тогда он сказал, что дает советы через свою консалтинговую фирму, однако не стал раскрывать подробности, какова цена его услуг.

Также Рыйвас входит в совет литовского стартапа Lympo. Предприятие надеется более рационально использвать данные о здоровье людей благодаря блокчейн-технологиям, их миссия – побудить людей вести более здоровые образ жизни и больше заниматься спортом.