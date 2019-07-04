Чт, 4.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В рамках учений Baltic Protector близ одного из портов состоится высадка морского десанта

В рамках учений Baltic Protector близ одного из портов состоится высадка морского десанта

Учения НАТО. Иллюстративное фото.

ФОТО: /SCANPIX

Близ порта Сальмисту в четверг в рамках международных учений Baltic Protector состоится высадка морского десанта с отработкой встречи прибывающего морем подразделения союзников.

Baltic Protector — первые масштабные учения объединенных экспедиционных сил, они проходят под руководством Великобритании, сообщил главный штаб Сил обороны.

В учениях Baltic Protector принимают участие военнослужащие Великобритании и Эстонии, задействованы также ополченцы Кайтселиита, служащие полиции и пограничного департамента и укрупненное подразделение союзников НАТО в составе 1-ой пехотной бригады Сил обороны.

К объединенным экспедиционным силам присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ