В рамках учений Baltic Protector близ одного из портов состоится высадка морского десанта

Близ порта Сальмисту в четверг в рамках международных учений Baltic Protector состоится высадка морского десанта с отработкой встречи прибывающего морем подразделения союзников.
Baltic Protector — первые масштабные учения объединенных экспедиционных сил, они проходят под руководством Великобритании, сообщил главный штаб Сил обороны.
В учениях Baltic Protector принимают участие военнослужащие Великобритании и Эстонии, задействованы также ополченцы Кайтселиита, служащие полиции и пограничного департамента и укрупненное подразделение союзников НАТО в составе 1-ой пехотной бригады Сил обороны.
К объединенным экспедиционным силам присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.