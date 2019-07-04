Житель Тарту помог полиции найти пропавшего 34-летнего мужчину

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 34-летнего Меэлиса, которого в последний раз видели 1 июля у знакомых в Тарту. Сегодня внимательный гражданин помог полиции найти пропавшего.
Сегодня в 17 часов полиция получили сообщение, что один внимательный человек в Тарту на улице Мыйзавахе увидел из окна своего дома сидящего на скамейке похожего на Меэлиса мужчину.
«Полиция выяснила, что речь идет о разыскиваемом человеке. Меэлису объяснили, что близкие сильно волнуются из-за его долгого отсутствия, он пообещал вскоре пойти домой. Угрозы его здоровью и жизни, к счастью, не было и сообщение внимательного человека помогло успокоить близких», - сообщил пресс-секретарь полиции.