Фото: солнечный дом для счастливой семьи на юге Испании

ФОТО: pufikhomes.com

Этот небольшой дом в Кадисе, на юге Испании, излучает невероятную энергию и радость. Помимо традиционных для средиземноморского стиля молочных и бежевых тонов, интерьер изобилует сочными вкраплениями розового, желтого, зеленого и голубого.

ФОТО: pufikhomes.com

Гостиную украшают интересные розовые кресла, а окна спальни выходят прямо в сад с видом на цветущие деревья.

ФОТО: pufikhomes.com

Еще больше природой можно насладиться на заднем дворе, который с наступлением темноты тонет в свете уютных гирлянд.

ФОТО: pufikhomes.com

Не зря эта прекрасная семья выбрала такой дом, он ей очень подходит!