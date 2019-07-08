Из-за строительства Рейди-теэ закрывается движение на ответвлении улицы Лоотси

«В порт можно попасть по улице Уус-Садама и Петроолеуми. При этом грузовые автомобили для въезда в порт и выезда из него смогут использовать только улицу Петроолеуми, а легковые автомобили и автобусы - улицу Петроолеуми и улицу Уус-Садама», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме этого, с 8 июля изменятся маршруты автобусов №2 и №20. Автобусы №20 в сторону порта будут следовать по маршруту улица Гонсиори – разворот до перекрестка с улицей Манеэжи, улица Гонсиори, улица Лайкмаа, улица Хобуяама, улица Ахтри, улица Туукри, улица Уус-Садама; по направлению из Кесклинна – улица Уус-Садама, улица Туукри, улица Ахтри, разворот на улице Ахтри до перекрестка с бульваром Мере, улица Ахтри, улица Хобуяама, Нарвское шоссе.

Автобусы №2 в сторону порта - улица Ахтри, улица Туукри, улица Уус-Садама; в сторону Мыйгу - улица Уус-Садама, улица Туукри, улица Ахтри.