Фото: стильная и уютная однокомнатная квартира ждет покупателя

Эта маленькая однокомнатная квартира с отдельным входом со двора, баней, тщательно продуманным и умело сделанным ремонтом находится на первом этаже двухэтажного дома в тартуском районе Юлейые.

ФОТО: KV.EE

Участок, на котором стоит дом, ухожен, въездная дорожка покрыта тротуарной плиткой, установлены новые ворота и калитка. Парковать машину можно как во дворе, так и бесплатно на улице перед домом.

ФОТО: KV.EE

Квартира полностью реновирована в 2017 году и тогда же получила звание «Aasta inspireerivaim kodu» - «Самый вдохновляющий дом года». Одной из главных задач при ремонте было создание сильной звукоизоляции, что удалось в полном объеме.

ФОТО: KV.EE

В ходе ремонта заменены окна, двери, водопровод и канализационные трубы, утеплен и забетонирован пол во всей квартире. Проложены трубы водяного обогрева пола. Имеется баня.

ФОТО: KV.EE

Для отделочных работ и дизайна интерьера использованы такие бренды, как Harvia, Hansgrohe, Andres, Vita, Deko-Light, SOLU light, JUNG, BOSH, SMEG, Wesse. В цену квартиры входят вся мебель и декор.