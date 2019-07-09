Вт, 9.07.2019
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Смотрите, какой необычный дом построил житель Эстонии

ФОТО: Facebook

Эстонцы - предприимчивый народ! Посмотреть, какой необычный дом построен в Эстонии для сдачи внаем, предлагает Kodustiil. 

Хозяин дома написал в Facebook, что морской контейнер превращен им в настоящее уютное гнездышко. В общем, из г...на получилась конфетка, как вы понимаете! 

А получилось жилое пространство площадью 55 м2 с тремя комнатами и террасой. Имеются все необходимые для комфортной жизни удобства. Хозяин утверждает, что дом утеплен гораздо лучше, чем обычные здания, а вдобавок снабжен отличной вентиляционной системой. 

По его словам, дом отапливается экономичным тепловым насосом системы воздух-вода. Есть и подогрев пола. 

Между прочим, за границей дома из контейнеров очень популярны, но в Эстонии он встречаются пока еще довольно редко. Обычно дома из морских контейнеров настолько хорошо утепляют, что в них можно жить зимой даже в очень суровом климате. 

Вот несколько примеров готовых домов из контейнеров, построенных в разных странах мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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