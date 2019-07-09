Смотрите, какой необычный дом построил житель Эстонии

Хозяин дома написал в Facebook, что морской контейнер превращен им в настоящее уютное гнездышко. В общем, из г...на получилась конфетка, как вы понимаете!

А получилось жилое пространство площадью 55 м2 с тремя комнатами и террасой. Имеются все необходимые для комфортной жизни удобства. Хозяин утверждает, что дом утеплен гораздо лучше, чем обычные здания, а вдобавок снабжен отличной вентиляционной системой.

По его словам, дом отапливается экономичным тепловым насосом системы воздух-вода. Есть и подогрев пола.

Между прочим, за границей дома из контейнеров очень популярны, но в Эстонии он встречаются пока еще довольно редко. Обычно дома из морских контейнеров настолько хорошо утепляют, что в них можно жить зимой даже в очень суровом климате.