Знаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщины

Rus.Postimees.ee112Знаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщиныЗнаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщиныrus.postimees.ee 27 9 июля 2019, 16:32Полиция устанавливает личность этой женщины.ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskondНарвский отдел полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.Женщина подозревается в совершении виновного деяния в Нарве 1 июня.Полиция просит всех, у кого есть информация об этом человеке, связаться со следователем по номеру 357 6147 либо написать на адрес aleksandr.kornejev@politsei.ee. 27 нарваполициярозыск