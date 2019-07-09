Вт, 9.07.2019
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  • Знаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщины

Знаете ее? Полиция устанавливает личность изображенной на фотографии женщины

Полиция устанавливает личность этой женщины.

ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskond

Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.

Женщина подозревается в совершении виновного деяния в Нарве 1 июня.

Полиция просит всех, у кого есть информация об этом человеке, связаться со следователем по номеру 357 6147 либо написать на адрес aleksandr.kornejev@politsei.ee.

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