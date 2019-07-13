Начальник штаба ВВС США приехал в Эстонию

«Я поздравляю воздушные силы Эстонии с их столетием и хочу подчеркнуть их важную роль в НАТО. Доступ членов НАТО к снабжению ВВС и ВМС в Балтийском регионе обладает ключевым значением, а ВВС Эстонии играют в этом решающую роль. Мы уважаем и ценим своих эстонских коллег как союзников и партнеров, у которых мы учимся и которых учим, чтобы улучшить способность нашего альянса к сотрудничеству в воздухе, на суше, на море, а теперь и в киберпространстве», - сказал он.