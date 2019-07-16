Вт, 16.07.2019
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Главный экономист ОЭСР: Европе грозит экономический шок

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Caro / Andreas Muhs / Caro / Andreas Muhs

Европа плохо подготовлена к будущему экономическому шоку, вероятность которого достаточно высока, и нуждается в значительном увеличении государственных инвестиций для стимулирования экономики, пишет rus.err.ee.

С таким предупреждением выступила главный экономист ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) Лоренс Бун в опубликованном во вторник интервью газете Financial Times.

По ее словам, риск экономического шока вполне реален, и Европа еще не столкнулась с худшими последствиями торговых войн. Напряженность пока "была сосредоточена в Мексике и Канаде, а затем сместилась в Китай, но она придет и в ЕС, вероятно, в конце лета", считает Бун.

На фоне резкого замедления мировой торговли, инвестиций и промышленного роста в последний год дополнительным риском для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который является огромным экспортным рынком для Европы, и растущий долг, который угрожает финансовой стабильности.

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