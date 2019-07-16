Главный экономист ОЭСР: Европе грозит экономический шок

По ее словам, риск экономического шока вполне реален, и Европа еще не столкнулась с худшими последствиями торговых войн. Напряженность пока "была сосредоточена в Мексике и Канаде, а затем сместилась в Китай, но она придет и в ЕС, вероятно, в конце лета", считает Бун.