Неизвестные богачи скупили в Москве жилье на миллиард долларов

Как отмечают аналитики, в январе-июне число сделок с квартирами стоимостью от миллиона долларов в столице увеличилось более чем на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Увеличение числа миллионных сделок соотносится с ростом числа долларовых миллионеров в нашей стране, по темпам которого Россия по-прежнему является одним из мировых лидеров», — поясняют эксперты.

По их данным, чаще всего покупатели квартир с бюджетом от миллиона долларов выбирают жилье в Хамовниках — в первом полугодии в этом районе было заключено 42 процента таких сделок. Далее по популярности следуют Пресненский район (21 процент транзакций), а также Арбат и Замоскворечье — на них приходится по cемь процентов договоров.