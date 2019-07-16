Omniva предупреждает: осторожно, интернет-мошенники действуют от лица почтовой компании!

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, от имени Eesti Post или Omniva рекламируется мошенническая и фишинговая кампания, в рамках которой мошенники обещают различные призы, призывают клиентов оставить обратную связь об услуге или сообщают о прибытии платной посылки. Мошенническая кампания может распространяться как по интернету, так и посредством СМС-сообщений.

«Omniva никак не связана с мошеннической кампанией и призывает своих клиентов проявлять осторожность», - предостерегло предприятие.

Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса, номера или доменного имени поступает предложение. Если адрес какой-то необычный, то не следует открывать послание. Верное доменное имя Omniva – omniva.ee, а настоящие сообщения о прибытии посылок поступают с адреса teavitus@omniva.ee.

Часто вместе с мошеннической кампанией с мошеннических аккаунтов отправляются рекомендации для повышения уровня доверия неопытного веб-пользователя.

«Никогда нельзя вводить свои данные, перейдя по ссылке, полученной в интернете или посредством СМС-сообщения. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карточки клиента, поэтому следует проявлять особую внимательность по отношению к таким извещениям даже в том случае, если логотип кажется верным», - пояснили в Omniva.

Если владелец карточки в своей выписке обнаруживает операции, которые он не совершал, то по части этих операций следует подать банку заявление об обратном требовании и попросить закрыть кредитную карточку. Это можно сделать в том числе в интернет-банке. Далее обязательно стоит обратить внимание на различные возможности, которые банки предлагают для безопасного хранения своей кредитной карточки. Также стоит пересмотреть лимиты пользования карточками, рекомендовали в предприятии.

В случае кражи данных следует незамедлительно связаться со своим банком, чтобы сообщить ему о подозрении на кражу данных кредитной карточки; при необходимости следует также закрыть кредитную карточку. На устройстве, через которое пользователь оказался связан с мошеннической кампанией, следует сделать резервную копию (изображения, контакты), а затем восстановить заводские настройки.

После восстановления заводских настроек следует установить все обновления операционной системы телефона и антивирус и только после этого восстанавливать контакты, изображения и прочие приложения, находившиеся в телефоне.