Omniva предупреждает: осторожно, интернет-мошенники действуют от лица почтовой компании!

Предприятие логистики и почтового обслуживания Omniva во вторник предупредило, что в Эстонии вновь активизировались интернет-мошенники, которые от имени фирмы рекламируют якобы проводящуюся ею кампанию.
Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, от имени Eesti Post или Omniva рекламируется мошенническая и фишинговая кампания, в рамках которой мошенники обещают различные призы, призывают клиентов оставить обратную связь об услуге или сообщают о прибытии платной посылки. Мошенническая кампания может распространяться как по интернету, так и посредством СМС-сообщений.
«Omniva никак не связана с мошеннической кампанией и призывает своих клиентов проявлять осторожность», - предостерегло предприятие.
Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса, номера или доменного имени поступает предложение. Если адрес какой-то необычный, то не следует открывать послание. Верное доменное имя Omniva – omniva.ee, а настоящие сообщения о прибытии посылок поступают с адреса teavitus@omniva.ee.
Часто вместе с мошеннической кампанией с мошеннических аккаунтов отправляются рекомендации для повышения уровня доверия неопытного веб-пользователя.
«Никогда нельзя вводить свои данные, перейдя по ссылке, полученной в интернете или посредством СМС-сообщения. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карточки клиента, поэтому следует проявлять особую внимательность по отношению к таким извещениям даже в том случае, если логотип кажется верным», - пояснили в Omniva.
Если владелец карточки в своей выписке обнаруживает операции, которые он не совершал, то по части этих операций следует подать банку заявление об обратном требовании и попросить закрыть кредитную карточку. Это можно сделать в том числе в интернет-банке. Далее обязательно стоит обратить внимание на различные возможности, которые банки предлагают для безопасного хранения своей кредитной карточки. Также стоит пересмотреть лимиты пользования карточками, рекомендовали в предприятии.
В случае кражи данных следует незамедлительно связаться со своим банком, чтобы сообщить ему о подозрении на кражу данных кредитной карточки; при необходимости следует также закрыть кредитную карточку. На устройстве, через которое пользователь оказался связан с мошеннической кампанией, следует сделать резервную копию (изображения, контакты), а затем восстановить заводские настройки.
После восстановления заводских настроек следует установить все обновления операционной системы телефона и антивирус и только после этого восстанавливать контакты, изображения и прочие приложения, находившиеся в телефоне.
«Если данные кредитной карточки попали в чужие руки, то обычно покупки совершаются в разных местах, чтобы рассредоточить риски. Часто совершается очень маленькая (например, на сумму один евро) контрольная покупка, чтобы убедиться, что карточка работает. Затем совершается ряд более крупных покупок до тех пор, пока не исчерпываются установленные лимиты», - отметили в Omniva.