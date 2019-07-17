Хельме не намерен отвечать вставшим на защиту Таллиннского университета: это не ученые

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме не видит необходимости отвечать на обращение, в котором осуждаются его высказывания о Таллиннском университете.
«Мне некому отвечать, - сказал Хельме BNS. - Это не были ученые. Это были профсоюзы, молодые ученые и прочие сравнительно неформальные организации. Мне нечего им ответить».
По словам Хельме, критерием истины является практика, а практика, по его словам, «показывает, что оттуда [из Таллиннского университета] вышел ряд сплагиаченных работ и работ с подозрением на плагиат».
Центристы Яак Ааб и Тийт Терик в начале июля назвали слова Хельме неуместными и в своем заявлении отметили, что Таллиннский университет готовит и в прошлом подготовил значительное число эстонских учителей, руководителей в сфере образования, социальных работников и экспертов многих других сфер.
По словам Хельме, это безосновательные «вопли в духе Яака Ааба, что он [Таллиннский университет] готовит учителей и является очень достойным университетом».
«То, что готовило учителей, было Таллиннским педагогическим университетом, - сказал Хельме. - Университет, который испортил Рейн Рауд, сделавший из него леволиберальную пропагандистскую организацию, совсем другое дело».
«Я не критику учителей, я не критикую серьезных ученых. Я критикую пропагандистское учреждение, позволившее уровню преподавания в определенных областях, на определенных специальностях упасть ниже любой критики, - сказал Хельме. - Если кто-то хочет со мной поспорить, пусть спорит».
В начале июня Академия молодых ученых Эстонии, Научная палата, профсоюз Тартуского университета и профсоюз Таллиннского университета выступили с обращением к премьер-министру Юри Ратасу, депутатам Рийгикогу и общественности Эстонии, в котором осудили высказывания главы МВД Марта Хельме в адрес Таллиннского университета.
«Подобное искажение фактов об эстонских исследовательских и образовательных учреждениях из уст человека, занимающего министерскую должность, является неприемлемым и деструктивным. Клеветническая точка зрения министра оскорбляет как университет, так и людей, получивших в этом университете образование, и подрывает мотивацию тех, которые ежедневно выполняют важную для Эстонской Республики работу»,- говорится в обращении.
Подписавшие обращение указывают, что научный уровень университетов Эстонии оценивается независимыми международными экспертами, оценку качеству обучения в университетах страны и их аккредитацию проводит в Эстонии состоящее из экспертов Эстонское агентство по качеству высшего и среднего прикладного образования.
«Министр своими высказываниями подставил под сомнение и работу этого учреждения и экспертов. Считаем, что высказывания избранных в руководство Эстонской Республики людей относительно институтов науки и образования должны быть правдивыми, уважительными и ценящими образование и воспитание. Мы просим премьер-министра призвать членов кабинета правительства высказывать свои позиции надлежащим образом, оставаясь в рамках своей сферы компетенции, и принести извинения университетам Эстонии»,- говорится в обращении.