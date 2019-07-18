Фото: выставленная на продажу квартира в Кассисаба не перестает удивлять

Эта двухкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров полностью реновирована в прошлом году, и после ремонта в ней жили лишь время от времени.

ФОТО: City24

Ремонт в квартире сделан отличный, а интерьер оформлен со вкусом. Более того, квартира располагается на двух этажах. Сейчас жилье свободно и полностью готово для въезда новых хозяев. Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, ванной и разделенных перегородкой двух спален.

ФОТО: City24

Меньшая спальня сейчас является проходной, так что речь идет о квартире с 2,5 комнатами. Однако планировка такова, что маленькую спальню легко сделать изолированной, и квартира превратится в трехкомнатную.

ФОТО: City24