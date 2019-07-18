Чт, 18.07.2019
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  • Фото: выставленная на продажу квартира в Кассисаба не перестает удивлять

Фото: выставленная на продажу квартира в Кассисаба не перестает удивлять

ФОТО: City24

Маленькая жемчужина с большими возможностями в центре Таллинна - так пишет об этой квартире портал Kodustiil

Эта двухкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров полностью реновирована в прошлом году, и после ремонта в ней жили лишь время от времени. 

ФОТО: City24

Ремонт в квартире сделан отличный, а интерьер оформлен со вкусом. Более того, квартира располагается на двух этажах. Сейчас жилье свободно и полностью готово для въезда новых хозяев. Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, ванной и разделенных перегородкой двух спален. 

ФОТО: City24

Меньшая спальня сейчас является проходной, так что речь идет о квартире с 2,5 комнатами. Однако планировка такова, что маленькую спальню легко сделать изолированной, и квартира превратится в трехкомнатную. 

ФОТО: City24

Если вас заинтересовали подробности, то они находятся на портале недвижимости City24. План квартиры там тоже имеется.

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