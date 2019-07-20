Цифра 13, развод хозяев и привидения: какие ужасы таит продажа недвижимости в Эстонии

Эстонцы в своей массе скептически относятся к любым суевериям и сверхъестественным способностям. Средний эстонец - не фанат нумерологии, но глаза людей, ищущих объект для покупки недвижимости, начинают буквально сиять, когда номер дома или квартиры - это день рождения самого покупателя или близкого ему человека. Но сияние в глазах сменяется скептицизмом или даже необъяснимым страхом, когда люди оказываются на пороге квартиры или дома № 13.

«Однажды семья пришла посмотреть квартиру, и когда мы вошли внутрь, стало ясно, что возникла какая-то проблема, - маклер бюро Uus Maa Маргит Сильд рассказывает о прошлогоднем инциденте. - Оказалось, что глава семьи сразу был обеспокоен номером дома = 13. А когда выяснилось, что дверь квартиры также имела номер 13, они сообщили, что это очень плохо и, следовательно, квартира им не подходит».

«Аналогичный случай произошел при покупке квартиры в новом доме, но нам удалось выйти из положения с честью, - продолжает Сильд. – Покупатель не захотел приобретать тринадцатую квартиру. Девелопер изменил нумерацию квартир в доме, и счастливый покупатель стал обладателем квартиры № 14».

Маклер Domus Kinnisvara Ленне Контор также вспоминает случай, когда уже на стадии проектирования многоквартирного дома квартиру № 13 заменили на № 14». Правда, уточняет маклер, эти изменения надо делать во всех документах, чтобы не получилось так, что на двери табличка с одним номером, а в бумагах – квартира так и осталась тринадцатой.

«Несколько раз, - продолжает Контор, - покупатели приводили с собой экстрасенса, который должен был гарантировать отсутствие плохой энергетики и, в случае необходимости, почистить ауру квартиры.

Свадьбы и похороны

Помимо нумерологии, по мнению маклеров, существует еще один серьезный источник беспокойства покупателей - разводы.

«У меня сложилось впечатление, что когда покупатель спрашивает продавца о причине продажи, а продавец искренне отвечает, что они разводятся и делят имущество, это является полным провалом сделки», - говорит маклер бюро недвижимости Domus Янис Римитсанс. Он уверен, что в большей степени этому суеверию подвержены молодые пары, которые только начинают совместную жизнь. «Это гораздо более серьезный вопрос, чем цифры и кошки. Конечно, также не рекомендуется покупать квартиру, где кто-то умер. Это еще более серьезная причина, по которой даже очень подходящей квартире можно сказать „нет“».

Несмотря на то, что эти соседи ведут себя очень тихо, многие потенциальные покупатели считают неприемлемым жить рядом с кладбищем. Поэтому процесс продажи красивых, недорогих квартир в доме, стоящем недалеко от кладбища, затягивается на неопределенное, иногда даже весьма длительное время.

По словам маклеров, покупатели часто демонстрируют особую проницательность, которая, по их словам, гарантирует им «хорошую ауру» будущего жилиша. Некоторые покупатели руководствуются, например, принципами фэн-шуй, а другие ориентируются на расположение водоносной жилы.

Исключение подтверждает правило

Сийри Мааск, консультант бюро недвижимости Domus, знает из своего 26-летнего опыта: когда человеку так понравился дом или квартира, что он уже имеет с объектом эмоциональную связь, он забывает о суевериях и различных преградах для покупки. «Это связано с тем, что человек верит в то, во что хочет верить», - говорит Мааск.

Все остальное, что может помешать покупке, по ее словам, зависит от самих людей. Некоторым мешает, например, интенсивное движение транспорта под окнами, а другим - окна соседнего дома.