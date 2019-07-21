Автомобили Volvo отзовут по всему миру

Шведский автопроизводитель Volvo решил отозвать почти 500 тысяч машин по всему миру. Причиной послужила выявленная угроза возгорания в моторном отсеке.
Отмечается, что один из компонентов в отсеке может расплавиться от высокой температуры, что несколько раз приводило к возгоранию. Ни в одном из подобных случаев люди не пострадали, добавили в концерне, сообщает РБК со ссылкой на Algemeen Dagblad.
Отзыву подлежат модели 2014–2019 годов с четырёхцилиндровым дизельным двигателем, в том числе V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.