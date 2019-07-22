Пн, 22.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четверых увезли в больницу

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четверых увезли в больницу
Среди пострадавших - трое детей

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа столкнулись два легковых автомобиля, с места происшествия увезли в больницу четырех человек, передает Postimees.

В 15.15 в полицию сообщили об аварии в деревне Сымеру на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где, по первоначальным данным, столкнулись легковые автомобили Ford и Kia.

Скорая помощь доставила в больницу на проверку здоровья находившуюся в автомобиле женщину и троих детей. Находившимся в другом автомобили двум женщинам оказали первую помощь на месте.

Полицейские регулируют движение на месте происшествия.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ