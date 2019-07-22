На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четверых увезли в больницу
Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа столкнулись два легковых автомобиля, с места происшествия увезли в больницу четырех человек, передает Postimees.
В 15.15 в полицию сообщили об аварии в деревне Сымеру на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где, по первоначальным данным, столкнулись легковые автомобили Ford и Kia.
Скорая помощь доставила в больницу на проверку здоровья находившуюся в автомобиле женщину и троих детей. Находившимся в другом автомобили двум женщинам оказали первую помощь на месте.
Полицейские регулируют движение на месте происшествия.