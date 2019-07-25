Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина

По данным опроса, половина россиян (50%) считают, что на данный момент дела в РФ идут в правильном направлении, 41% опрошенных придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути. При этом социологи отмечают, что почти каждый десятый россиянин (9%) затрудняется дать оценку положению дел в стране.