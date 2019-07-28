Десятки избитых, более тысячи задержанных: итоги митинга за свободные выборы в Москве

В свою очередь Росгвардии заявила, что два ее сотрудника пострадали от газа, распыленного участниками акции.

Требования участников митинга на Тверской и Трубной

В акции протеста, к участию в которой призывали незарегистрированные кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, а также отбывающий в данный момент 30 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный, приняли участие не только москвичи, но и жители Подмосковья, а также других городов и регионов РФ.

Участники скандировали "Позор", "Допускай", "Где моя подпись?", "Собянина в отставку", а также другие лозунги с критикой московского правительства и президента РФ Владимира Путина. Некоторые активисты держали плакаты с надписью "Я имею право на выбор" и предлагали бойцам ОМОНа почитать Конституцию РФ.

Между тем полиция неожиданно освободила задержанных утром в субботу оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Ивана Жданова. Рассмотрение их дел перенесли на следующую неделю. После этого независимые кандидаты призвали участников акции отправиться на Трубную площадь.

Около 20 часов омоновцы, взяв Трубную площадь в кольцо, повторно задержали Соболь, Галямину, Жданова и Яшина. При этом Илья Яшин перед тем, как его посадили в автозак, успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа.

Позже кандидат на выборах в Мосгордуму от партии "Яблоко" Елена Русакова на своей странице в Twitter сообщила, что политики подали заявку на проведение митинга в этот день.

Путин опустился в батискафе на дно Финского залива

В то время, как на Тверской улице и Трубной площади в Москве тысячи активистов протестовали против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.