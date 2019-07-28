Десятки избитых, более тысячи задержанных: итоги митинга за свободные выборы в Москве

Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа, пишет DW.
На акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам Мосгордумы в субботу, 27 июля, было задержано более 1100 человек, в том числе писатель Виктор Шендерович и ряд журналистов. В результате столкновений бойцов ОМОН с протестующими несколько активистов получили ранения, ряд участников акции был доставлен в больницы на скорой помощи.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге в субботу приняли участие 3500 человек, 700 из которых – "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции". Присутствовавшие на месте события журналисты сообщают о "нескольких тысяч" участников, организаторы называют цифру в пять-десять тысяч человек.
Юрист Любовь Соболь, выдвигавшаяся кандидатом по 43-у округу, назвала прошедшее мероприятие "самой крупной объявленной властями несогласованной акцией за долгие годы".
У Ильи @A3AP Азара в протоколе написали про 10 000 человек сегодня. Думаю, что было больше. Но даже так — это самая крупная акция, объявленная властями несогласованной, за долгие годы pic.twitter.com/mVpgAC25hn— Соболь Любовь (@SobolLubov) 27 июля 2019 г.
Задержания на митинге за честные выборы в Мосгордуму
Задержания начались еще до начала акции. Утром в субботу были задержаны сразу несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе – бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.
Всего, по данным интернет-издания ОВД-Инфо, количество задержанных в ходе акции в Москве cоставило 1388 человек. Полиция называет цифру в 1074 человека.
В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Главного редактора телеканала Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.
Жесткие действия ОМОНа во время акции протеста в Москве
Изначально организаторы планировали собраться у московской мэрии на Тверской. Однако ОМОН и Росгвардия постепенно вытеснили собравшихся в прилегающие к Тверской переулки, разделив толпу демонстрантов на сравнительно небольшие группы.
При этом силовики действовали довольно жестко. Муниципальному депутату депутата Александре Парушиной разбили голову ударом полицейский дубинки. Журналиста Максима Кондратьева доставили на "скорой" в институт Склифосовского, после того, как один из сотрудников толкнул его в автозаке. Журналисты проекта Baza сообщают, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.
"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в Twitter Илья Яшин.
У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистски.— Илья Яшин (@IlyaYashin) 27 июля 2019 г.
Друзья, вы показали себя сегодня настоящими гражданами и героями. Но сейчас - поберегите себя.
Наш следующий наш: большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме. pic.twitter.com/hMhSlpRD8Q
В свою очередь Росгвардии заявила, что два ее сотрудника пострадали от газа, распыленного участниками акции.
Требования участников митинга на Тверской и Трубной
В акции протеста, к участию в которой призывали незарегистрированные кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, а также отбывающий в данный момент 30 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный, приняли участие не только москвичи, но и жители Подмосковья, а также других городов и регионов РФ.
Участники скандировали "Позор", "Допускай", "Где моя подпись?", "Собянина в отставку", а также другие лозунги с критикой московского правительства и президента РФ Владимира Путина. Некоторые активисты держали плакаты с надписью "Я имею право на выбор" и предлагали бойцам ОМОНа почитать Конституцию РФ.
Между тем полиция неожиданно освободила задержанных утром в субботу оппозиционных политиков Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Ивана Жданова. Рассмотрение их дел перенесли на следующую неделю. После этого независимые кандидаты призвали участников акции отправиться на Трубную площадь.
Около 20 часов омоновцы, взяв Трубную площадь в кольцо, повторно задержали Соболь, Галямину, Жданова и Яшина. При этом Илья Яшин перед тем, как его посадили в автозак, успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа.
Позже кандидат на выборах в Мосгордуму от партии "Яблоко" Елена Русакова на своей странице в Twitter сообщила, что политики подали заявку на проведение митинга в этот день.
Путин опустился в батискафе на дно Финского залива
В то время, как на Тверской улице и Трубной площади в Москве тысячи активистов протестовали против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.
Известный теннисист Евгений Кафельников написал об итогах акции на своей странице в Twitter: "Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти в России давно уже прошла! Шансы у них остаются только для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет".