Фото: в Таллинне выставлена на продажу квартира для людей с хорошим вкусом и богатой фантазией

В старом доме на улице Ф. Р. Крейцвальди в Таллинне продается четырехкомнатная квартира. В квартире, расположенной в построенном в 1922 году доме, сохранилась былая атмосфера. Здесь можно воплотить все связанные с интерьером фантазии, пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже. За входной дверью - просторная прихожая, площадь которой составляет целый 21 квадратный метр. Высокие двусторонние филенчатые двери ведут в комнаты, кухню и ванную. Одна из комнат является проходной.

ФОТО: KV.EE

Квартира использовалась в качестве офиса-склада для оптовой продажи косметики, поэтому чтобы приспособить ее для жилья, понадобятся инвестиции. А именно, необходимо заменить окна, модернизировать внутренние помещения, обновить полы и отремонтировать двери.

ФОТО: KV.EE

Дом является памятником архитектуры, в нем жили выдающиеся культурные и общественные деятели - Яан Соотс, Юхан Унт, Юри Хеллат, Айно Тамм, Феликс Моор, Андрес Сярев и многие другие.

ФОТО: KV.EE