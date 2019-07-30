Британец шесть лет сдавал социальное жилье на Airbnb, теперь он должен властям 100 тысяч фунтов

37-летний Тоби Харман разместил объявление о сдаче жилья в аренду на Airbnb в 2013 году под именем Лара. Квартира находилась в лондонском районе Виктория неподалеку от Букингемского дворца.

Квартиру Харман снимал у государства, которое запрещает субаренду в подобных случаях. Социальное жилье стоит дешево, и его выдают тем, кто не может позволить себе купить или арендовать квартиру.

Городской совет Вестминстера вычислил Хармана с помощью специального программного обеспечения, которое отслеживает мошенников. Его настоящее имя содержалось в отзывах пользователей под объявлением - их было более 300.

Кроме того, власти выяснили, что на банковский счет британца регулярно поступали платежи от Airbnb.

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По решению суда он должен не только возместить ущерб государству за незаконное предпринимательство, но и покинуть квартиру.

В Airbnb Би-би-си сообщили, что объявление уже удалено с сайта.

"Мы регулярно напоминаем нашим пользователям о необходимости проверять местные правила и следовать им, в том числе в отношении социального жилья", - сообщила представитель сервиса.

"Airbnb - единственная платформа, которая сотрудничает с Лондоном по вопросу о том, как часто пользователи могут сдавать свои помещения, а также поддерживает предложения мэра Лондона о создании системы регистрации, которая регулировала бы краткосрочную аренду и обеспечивала исполнение правил на всех платформах, действующих в британской столице," - добавила она.

В городском совете Вестминстера заявили, что проверяют еще 1,5 тысячи помещений, которые сдаются в аренду на Airbnb, на соответствие британскому законодательству.

"Социальное жилье должно обеспечивать крышу над головой для наших жителей, а не обеспечивать незаконный заработок для недобросовестных жильцов", - заявил член совета Эндрю Смит.

Квартира, которую занимал Харман, будет сдана другому жителю района.

"Мы убеждаем правительство ввести общенациональную систему регистрации, которая поможет быстрее принимать меры против тех, кто нарушает правила краткосрочной аренды", - заявил Смит.

Объем жилой площади, которая сдается на платформе Airbnb в Лондоне, вырос в четыре раза за последние четыре года - с 20 до 80 тысяч объявлений.

Это отражение общемирового тренда, как и попытки регулировать работу сервиса со стороны городских властей.

Сервис постоянно пытаются ограничить местные власти - строгие ограничения, помимо Лондона, введены в Нью-Йорке, Париже, Берлине, Амстердаме, Барселоне, Сан-Франциско, Токио, Сингапуре и других городах.

Жители популярных у туристов районов хотят оградить себя от шумных компаний и постоянной смены соседей, а власти мегаполисов борются с переменами на жилищном рынке, вызванными ростом краткосрочной аренды.