Концерн Eesti Energia в этом году сократил более 300 работников

Об этом BNS сообщил во вторник председатель правления концерна Хандо Суттер, отметив, что в первом полугодии концерн сократил 663 работников, вместе с тем предприятие приняло на работу 382 новых специалистов. Таким образом, численность работников на нынешний день сократилось почти на 300 человек.

По словам Суттера, будет ли концерн еще сокращать своих работников и в каких масштабах, станет ясно к концу августа, когда предприятие подготовит новый анализ состояния дел на рынке и проанализирует производственные процессы.

Концерн Eesti Energia во вторник сообщил, что его доход от продаж во втором квартале этого года составил 210,3 млн евро, увеличившись в сравнении с тем же кварталом прошлого года на 24,5 млн евро или на 13,2%.