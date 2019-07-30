Концерн Eesti Energia в этом году сократил более 300 работников
По состоянию на конец июня на предприятиях концерна Eesti Energia работало в общей сложности 5420 человек, в первом полугодии фирма сократила 315 работников, сообщает BNS.
Об этом BNS сообщил во вторник председатель правления концерна Хандо Суттер, отметив, что в первом полугодии концерн сократил 663 работников, вместе с тем предприятие приняло на работу 382 новых специалистов. Таким образом, численность работников на нынешний день сократилось почти на 300 человек.
По словам Суттера, будет ли концерн еще сокращать своих работников и в каких масштабах, станет ясно к концу августа, когда предприятие подготовит новый анализ состояния дел на рынке и проанализирует производственные процессы.
Концерн Eesti Energia во вторник сообщил, что его доход от продаж во втором квартале этого года составил 210,3 млн евро, увеличившись в сравнении с тем же кварталом прошлого года на 24,5 млн евро или на 13,2%.
Коммерческая прибыль предприятия до обложения налогами EBITDA за год выросла на 18,9% до 63 млн евро, в то же время чистая прибыль сократилась на 5,3 млн евро или на 35,9% до 9,4 млн евро. Это произошло в основном благодаря росту расходов на амортизацию, отметил концерн.