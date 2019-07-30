Лесные пожары в Сибири грозят обернуться катастрофой для Арктики

Лесные пожары в Сибири распространились на территории около трех миллионов гектаров. По словам защитников окружающей среды, это может привести к тому, что таяние ледников ускорится.

Основная причина пожаров – сухие грозы в 30-градусную жару, которым помогает распространяться сильный ветер, сообщает Департамент лесного хозяйства РФ.

Лесные пожары привели к задымлению и смогу в крупных городах — Челябинске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске. Запах гари ощущается уже на Урале и в Поволжье. Это также затрудняет авиаполеты. В воскресенье смог дошел до Казахстана.

Защитники окружающей среды бьют тревогу: пожары могут ускорить таяние льдов. «Лесные пожары в южном регионе уже не только местная проблема, – отмечают в российском отделении Гринпис. – Это уже катастрофа, чьи последствия скажутся на всей стране».

Сажа от пожаров долетает до Арктики и оседает на льдах, усиливая их таяние, а во время горения в атмосферу выбрасывается углекислый газ — один из газов, ответственных за парниковый эффект и изменение климата.

В этом году по данным Гринпис сгорело уже 12 миллионов гектаров леса, что вызвало колоссальный выброс углекислого газа. Российское отделение Гринпис предлагает жителям России подписать петицию с требованием к властям принять срочные меры для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Петиция адресована Госсовету России.

Гигантские пожары, по большей части, на Аляске и в России, привели к выбросу более чем 120 млн тонн диоксида углерода, что превышает годовой объём промышленных выбросов в большинстве стран, сообщается в статье. Это самый масштабный выброс углекислого газа с начала спутникового наблюдения, запущенного на заре 2000-х годов, подчеркивает издание The Daily Telegraph.

Также в Гринпис России считает, что в первую очередь надо бороться с новыми лесными пожарами, так как с сильными пожарами, которые ушли в отдаленные районы на Север, уже ничего сделать нельзя, пишет Интерфакс.

"Мы ничего не можем сделать с теми огромными пожарами, которые ушли на Север. Мы просто физически не можем ничего сделать. Сейчас надо разбираться с новыми пожарами. Но опять же каждый день принимаются новые решения об отказе от тушения пожаров, потому что у регионов нет денег", - сообщил "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Он уточнил, что в той ситуации, которая сейчас наблюдается в регионах России с дымом и с последствиями пожаров для экологии и для людей, уже ничего сделать невозможно. "Конечно, надо тушить новые пожары и предотвращать новые пожары и ущерб, но вот то, что горит - будет гореть до дождей", - добавил Куксин.

По словам представителя российского отделения Гринпис, чтобы в дальнейшем бороться с распространением лесных пожаров, необходимо пересмотреть действующий приказ Минприроды РФ, который позволяет региональным властям отказаться от тушения некоторых лесных пожаров, если затраты на ликвидацию пожара превышают ущерб. Для этого необходимо пересмотреть границы "зоны контроля".

"Надо пересмотреть границы этих зон. Мы понимаем, что у нас в стране не хватит денег, чтобы тушить абсолютно все, и было бы популизмом заявлять, что надо тушить все пожары, у нас на это не хватит ни техники, ни денег", - сказал Куксин.