На дорогах Эстонии наметилась обнадеживающая тенденция

С января по июль этого года на дорогах Эстонии произошло 806 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, что на 72 меньше, чем годом раньше, в них получили травмы 1026 и погибли 33 человек, в прошлом году за тот же период травмы в ДТП получили 1081 и погибли 48 человек, свидетельствуют предварительные данные Департамента полиции и погранохраны. Таким образом, погибших в ДТП в этом году на 15 меньше.

По вине нетрезвых водителей в этом году произошло 287 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 76 и погибли пять человек. В прошлом году в течение семя месяцев по вине нетрезвых водителей в этом году произошло 297 ДТП, в которых пострадали 110 и погибли восемь человек.

Пешеходы в этом году пострадали в 166 ДТП — столько же, сколько за такой же период прошлого года. В этом году в ДТП погибли 9 пешеходов, а 165 получили травмы, в прошлом году за 7 месяцев погибли семь и получили травмы 163 пешехода.

По сравнению с прошлым годом существенно улучшилась ситуация с мотоциклистами: если в прошлом году с января по июль было зарегистрировано 82 аварии с мотоциклами в которых погибли четверо и пострадал 91 человек, в этом году мотоциклы попали в аварию в 52 случаях, при этом 55 человек пострадали, а один погиб. В то же время ситуация с велосипедистами ухудшилась: в прошлом году было 133 аварии с велосипедами, а в этом году 141. В этом году в ДТП погибли два велосипедиста, пострадали 137, тогда как в прошлом погибших было двое, а получивших травмы 130.