Вт, 6.08.2019
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Педофил Меэлис Хансар может досрочно выйти на свободу
Осужден за насилие над восьмилетней

Меэлис Хансар на скамье подсудимых в 2007 году.

ФОТО: Toomas Huik

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу.

Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара (43) из тюрьмы во вторник, 6 августа, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

В прошлом судебная система Эстонии Хансару в УДО неоднократно отказывала.

Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката. По решению суда, он должен сидеть в тюрьме до 23 марта 2020 года.

Согласно обвинению, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.

В 2015 году Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой, при этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

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