Педофил Меэлис Хансар может досрочно выйти на свободу
Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу.
Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара (43) из тюрьмы во вторник, 6 августа, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.
В прошлом судебная система Эстонии Хансару в УДО неоднократно отказывала.
Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката. По решению суда, он должен сидеть в тюрьме до 23 марта 2020 года.
Согласно обвинению, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуры задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.
В 2015 году Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой, при этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.