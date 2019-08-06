Вт, 6.08.2019
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В Финляндии наркодилер предложил полицейскому купить наркотики

Финский полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Joakim Klementi / Eesti Meedia / Scanpix

Сегодня сотруднику полиции Хельсинки попытались продать наркотические вещества, передает Yle.

Осуществляя уличное патрулирование в районе Сёрняйнен, полицейский наряд заметил подозрительные действия, напоминавшие торговлю наркотиками.

Полицейские задержали двух женщин, которые подозреваются в торговле наркотическими средствами.

Во время задержания полицейскими двух подозреваемых, к ним подошла третья женщина, которая попыталась продать наркотические медикаменты сотруднику полиции в штатском. В результате она тоже была задержана по подозрению в совершении наркотического преступления.

Вчера полиция сообщила о решении активного вмешательства в уличную торговлю наркотиками.

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