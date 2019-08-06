В Финляндии наркодилер предложил полицейскому купить наркотики

Осуществляя уличное патрулирование в районе Сёрняйнен, полицейский наряд заметил подозрительные действия, напоминавшие торговлю наркотиками.
Полицейские задержали двух женщин, которые подозреваются в торговле наркотическими средствами.
Во время задержания полицейскими двух подозреваемых, к ним подошла третья женщина, которая попыталась продать наркотические медикаменты сотруднику полиции в штатском. В результате она тоже была задержана по подозрению в совершении наркотического преступления.
Вчера полиция сообщила о решении активного вмешательства в уличную торговлю наркотиками.