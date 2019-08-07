В детских садах Кесклинна перед началом учебного года не хватает работников

«В детских садах района Кесклинн работает более полутысячи учителей и помощников учителей. Перед началом учебного года директора нескольких детских садов говорили о сложностях в поиске работников. Речь идет как об учителях с высшим образованием, так и о помощниках учителей. Мы надеемся, что дополнительное внимание к этой проблеме поможет найти детским садам нужных работников и они смогут начать новый учебный год в полном составе», - объяснил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Управа Кесклинна объединила потребности в кадрах всех детских садов в районе, чтобы распространить эту информацию через районную газету, веб-сайт и Facebook. Работников ищут семь детских садов, где в сумме насчитывается 12 вакантных мест. Не хватает шести учителей, один из которых нужен для замены находящегося в отпуске работника. Также детские сады Кесклинна ищут 5 помощников учителей и заведующего хозяйством. Подробная информация о вакантных местах с контактами в таблице.

В 25 муниципальных детских садов Кесклинн ходит около 3138 детей, там работают 540 учителей и помощников.