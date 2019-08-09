Министр Танель Кийк: людей отправляют в дома для престарелых слишком легко

- Когда я в последний раз (1 июля) спрашивала вас о риторике EKRE, вы сказали, что постепенно они стали более ответственными в своих высказываниях. Как сегодня вы ответите на этот вопрос?

- К сожалению, по-прежнему можно услышать много таких высказываний, которые я не считаю правильными и цель которых – привлечь внимание общественности, сталкивая различные группы общества, и, как показывают результаты исследования, это происходит за счет рейтинга партнеров по коалиции.

- По сравнению с рельефными высказываниями EKRE можно сказать, что Центристская партия вообще ничем не бросалась в глаза.

- Это парадокс жизни, что, просто занимаясь делом, труднее привлечь внимание, чем с помощью лозунгов. Министры Центристской партии занимались делом. Наши сферы требуют большой ответственности. В социальной сфере мы сто дней занимались реформой долгосрочного ухода, анализом внеочередного повышения пенсий, запуском цифровой регистратуры и, например, законопроектом о страховании пациентов.

Майлис Репс занимается сферой образования, Таави Аас – экономикой и инфраструктурой, где большие проекты, Яак Ааб занимается госреформой, премьер-министр руководит правительством, внешней политикой и политикой безопасности…

… и приносит извинения.

- Все это повседневная работа. Неизбежно в эпоху соцсетей и интернет-порталов проще выделиться с помощью громких заявлений.

- Но то, что видно, очень важно. Почему вы не заявляете о себе громко?

- EKRE, созданная в 2012 году, семь лет провела в оппозиции и их модель поведения, построенная на противопоставлении и ищущая внимания, уже укоренилась. Вырасти за сто дней в коалиционную партию было не так просто, но надежда умирает последней, Я остаюсь оптимистом и надеюсь, что следующие сто дней будут более конструктивными и содержательными.

- Но что все-таки Центристская партия может сделать иначе, чтобы темы ваших министров звучали?

- Я не согласен, что о нашей деятельности вообще ничего не слышно. Общественность говорит о госреформе, повышении пенсий, крупных инфраструктурных проектах. Просто они не вызывают в обществе такой большой поляризации и не получают столь большого внимания. Но поиск внимания сам по себе – неверный путь. Скорее я тот министр, который делает больше, чем кажется, а не наоборот. В долгосрочном плане успешны те партии и политики, которые могут показывать результаты.

- Поговорим тогда о более существенных вещах. Недавно Реэт из Тарту написала мне так: «Народ обманули. Обещали внеочередной рост пенсий, а потом просто сказали, что денег нет. И в то же время Юри Ратас постоянно говорит, что в старости надо жить достойно. Цены – как в Финляндии, а пенсия 400 евро». Возмущение Реэт оправдано?