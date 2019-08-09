Министр Танель Кийк: людей отправляют в дома для престарелых слишком легко

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что политическая воля для внеочередного повышения пенсий есть, но никаких гарантий до обсуждения бюджета он дать не может. Кийк сказал также, что пожилые люди должны будут получать больше услуг на дому. Это намерение записано и в реформе долговременного ухода, которую министр представил в июне правительству, пишет Postimees.
- Когда я в последний раз (1 июля) спрашивала вас о риторике EKRE, вы сказали, что постепенно они стали более ответственными в своих высказываниях. Как сегодня вы ответите на этот вопрос?
- К сожалению, по-прежнему можно услышать много таких высказываний, которые я не считаю правильными и цель которых – привлечь внимание общественности, сталкивая различные группы общества, и, как показывают результаты исследования, это происходит за счет рейтинга партнеров по коалиции.
- По сравнению с рельефными высказываниями EKRE можно сказать, что Центристская партия вообще ничем не бросалась в глаза.
- Это парадокс жизни, что, просто занимаясь делом, труднее привлечь внимание, чем с помощью лозунгов. Министры Центристской партии занимались делом. Наши сферы требуют большой ответственности. В социальной сфере мы сто дней занимались реформой долгосрочного ухода, анализом внеочередного повышения пенсий, запуском цифровой регистратуры и, например, законопроектом о страховании пациентов.
Майлис Репс занимается сферой образования, Таави Аас – экономикой и инфраструктурой, где большие проекты, Яак Ааб занимается госреформой, премьер-министр руководит правительством, внешней политикой и политикой безопасности…
… и приносит извинения.
- Все это повседневная работа. Неизбежно в эпоху соцсетей и интернет-порталов проще выделиться с помощью громких заявлений.
- Но то, что видно, очень важно. Почему вы не заявляете о себе громко?
- EKRE, созданная в 2012 году, семь лет провела в оппозиции и их модель поведения, построенная на противопоставлении и ищущая внимания, уже укоренилась. Вырасти за сто дней в коалиционную партию было не так просто, но надежда умирает последней, Я остаюсь оптимистом и надеюсь, что следующие сто дней будут более конструктивными и содержательными.
- Но что все-таки Центристская партия может сделать иначе, чтобы темы ваших министров звучали?
- Я не согласен, что о нашей деятельности вообще ничего не слышно. Общественность говорит о госреформе, повышении пенсий, крупных инфраструктурных проектах. Просто они не вызывают в обществе такой большой поляризации и не получают столь большого внимания. Но поиск внимания сам по себе – неверный путь. Скорее я тот министр, который делает больше, чем кажется, а не наоборот. В долгосрочном плане успешны те партии и политики, которые могут показывать результаты.
- Поговорим тогда о более существенных вещах. Недавно Реэт из Тарту написала мне так: «Народ обманули. Обещали внеочередной рост пенсий, а потом просто сказали, что денег нет. И в то же время Юри Ратас постоянно говорит, что в старости надо жить достойно. Цены – как в Финляндии, а пенсия 400 евро». Возмущение Реэт оправдано?
- Г-жа Реэт, безусловно, права, что эстонские пенсии слишком малы и что Центристская партия до и после выборов обещала решить эту проблему по мере сил. Правда, к сожалению, и то, что возможности бюджета ограничены.
Например, во время переговоров по стратегии госбюджета мы видели, что в обществе возникла дискуссия относительно финансирования науки, роста зарплат и еще некоторых вопросов. Для Центристской партии рост пенсий – одна из самых важных, чтобы не сказать важнейшая цель. Но неизбежно в правительстве три партии и 15 министров, и покрывать приходится и все остальные сферы. Рост пенсий, с одной стороны, зависит от политической воли, которая есть, а с другой – от финансовых возможностей, которые выяснятся в процессе переговоров (в сентябре. – прим. ред.).
- Прогнозы по мировой экономике тоже небезоблачны.
- Экономические прогнозы противоречиво влияют на возможность использования бюджетных средств. Как известно, мы учитываем не только номинальный, но и структурный баланс, и там есть такой прекрасный термин, как разница ВВП, которая может быть положительной или отрицательной. Т.е. в годы, когда рост экономики медленнее, его нет или экономика падает, можно тратить больше, поскольку в среднесрочной перспективе государство будет тратить столько, сколько ему по силам. Возможное охлаждение экономики не означает, таким образом, что мы сможем тратить меньше.
- Чтобы все, включая Реэт, поняли: все же нельзя с уверенностью утверждать, что внеочередное повышение пенсий будет?
- Я уверен, что внеочередное повышение пенсий, инициированное Центристской партией, будет. Если вы спросите год и сумму, то я как один министр из пятнадцати вам их не назову. Это было бы безответственно с моей стороны.
- Старения боятся, потому что привыкли, что от государства и местного самоуправления не получить поддержки. Что с этим делать?
- Это вопрос достоинства государства и социального мышления. По мировоззрению в некоторых вопросах я очень либерален, в других – очень социален, т.е. социал-либерал. Думаю, государство должно поддерживать стариков значительно больше. К сожалению, расходы на социальную сферу и здравоохранение относительно ВВП были скромными.
Скорее мы были государством с менталитетом успеха, где каждый должен справляться сам. С моим мировоззрением это не сочетается. Точно так же, как в Эстонии есть региональное неравенство, не все люди рождаются с одинаковыми возможностями. Роль государства – уравнять те различия, которые не зависят от самого человека. Сегодня этого делалось значительно меньше, чем я считаю справедливым.
- 73-летняя работница по уходу Мильви Пунт сказала мне, что, если бы она была политиком, она бы построила социальные дома, на проживание в которых хватало бы пенсии.
- Увы, мы видим, да, что средняя пенсия не позволяет прожить достойно. Особенно в случае, если человек уже не справляется сам. Здесь государству в сотрудничестве с местными самоуправлениями есть куда развиваться.
Я не считаю правильным, что людей легко отправляют в приюты. Люди должны получать больше различных услуг на дому. Очень многие старики предпочитают жить дома и справились бы, если бы кто-то раз в неделю принес из магазина поесть, помог убраться или помыться.
Например, в Имавере Ярваского уезда находится дом услуг, где живут в съемных квартирах. Туда время от времени приходят специалисты, которые помогают с повседневными делами, но живут люди по отдельности. Именно такие свои дома и похожие на них дома для престарелых построены кое-где в Эстонии и нам точно нужны еще.
Ежемесячная плата там ниже средней пенсий. Человеку оставляют достоинство и в том смысле, что он может решить, куда потратить оставшиеся деньги. Хочет он, например, подарить что-то детям или внукам или потратить на свои повседневные нужды и хобби.
- Насколько далека от нас идея, что каждый человек может стареть там, где захочет?
- Это очень амбициозная цель. Но цели и должны быть высокими. Предложение реформы долговременного ухода, которое мы представители правительству, как раз и предусматривает постепенную реформу системы ухода.
Там сделан большой упор на домашних услугах и поддержке близких. Согласно опросам, 65 000 человек с полной или частичной нагрузкой занимается уходом за своими близкими, что ограничивает их возможности оставаться на рынке труда. Это удручающе большая цифра.
Сейчас самофинансирование самого человека или его близких при оплате места в приюте составляет 78%, с годами эта доля, к сожалению, постоянно росла. Одна из целей реформы долговременного ухода – прекратить эту тенденцию и обратить ее вспять. До тех пор придется все же оплачивать счета в 1000 и 800 евро.
Осуществление больших реформ занимает время. Будем надеяться, они будут запущены, но, к сожалению, изменения наступят не завтра и не через год.