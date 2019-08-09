Полезно: чего избегать при продаже недвижимости

Известная американская стилист и блогер Марта Стюарт дала небольшой, но ценный совет, который может пригодиться тем, кто планирует продавать свое жилье, пишет Postimees.
При продаже недвижимости перед продавцом часто открываются нюансы, о которых он даже и не подозревал до того, как затеял этот непростой, но увлекательный, а для многих и необходимый процесс.
По словам Стюарт, есть одна деталь, на которую обращает внимание мало кто из продавцов, но зато покупатели могут из-за этого предпочесть другой, а не ваш объект.
Оказывается, огромное положительное воздействие оказывает однородность дизайна всего жилого прстранства и плавный переход из одной комнаты в другую. Наоборот, разнообразие стилей дизайна интерьера может оставить потенциального покупателя не просто равнодушным, но и вообще оттолкнуть его, пишет Марта в своем блоге marthastewart.com. Стюарт рекомендует избегать использования в интерьере различных стилей интерьера и найти золотую середину с помощью деталей.