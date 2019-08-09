Полезно: чего избегать при продаже недвижимости

При продаже недвижимости перед продавцом часто открываются нюансы, о которых он даже и не подозревал до того, как затеял этот непростой, но увлекательный, а для многих и необходимый процесс.

По словам Стюарт, есть одна деталь, на которую обращает внимание мало кто из продавцов, но зато покупатели могут из-за этого предпочесть другой, а не ваш объект.