Apple обещает до миллиона долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone

Компания Apple предлагает всем желающим заняться поиском уязвимостей в смартфонах iPhone. В качестве стимула предложено вознаграждение до миллиона долларов. Это самое больше вознаграждение такого рода за всю историю Apple.
Кроме того, если ранее Apple предлагала вознаграждения только приглашенным исследователям, которые пытались найти уязвимые места в продукции компании, то теперь возможность испытать свои силы и получить вознаграждение будет у всех желающих, пишет ixbt.com.
Об этом производитель смартфонов iPhone сообщил вчера на ежегодной конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе.
На 1 миллион долларов можно рассчитывать, обнаружив уязвимость, позволяющую получить удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя смартфона.
Чтобы упростить работу исследователей, Apple предоставляет модифицированный смартфон, в котором отключены некоторые меры безопасности.